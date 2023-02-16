PENDİK'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Pendik'te 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Pendik'te 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Pendik Dumlupınar Mahallesi İncesu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede çatı katını kapladı. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken çatı katının alevli şekilde yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mahalle sakini Turgay Karabağlı, 15-20 dakika önce evde oturuyorduk. Bir anda bir kargaşa oldu yangın çıktı falan diye. Biz de hemen çıktık ne yapabiliriz diye. Yangın muhtemelen elektrik kontağından çıktı. Çatı katında insanlar yaşamıyordu. Hemen itfaiyeyi aradık. Yaralanma veya can kaybı yok dedi.