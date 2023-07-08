Pendik'te 2 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Pendik'te bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

PENDİK'te 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının ardından binada hasar meydana geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Tamir Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre; binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında mahalleli panikle sokağa döküldü. Binanın bulunduğu sokak trafiğe kapatılarak çevrede önlem alındı. Yanan binada hasar oluşurken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.