Pendik'te 2 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

PENDİK'te 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının ardından binada hasar meydana geldi.