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Pendik'te 2 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Pendik'te 2 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

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PENDİK'te 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının ardından binada hasar meydana geldi.

PENDİK'te 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının ardından binada hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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