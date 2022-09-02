Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te "17. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması" başladı

Güncel Haberler

Pendik'te '17. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması' başladı

Pendik Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "17. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması" başladı.

Pendik Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "17. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahil meydanındaki açılışta konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, çok değerli bir festivale ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Festivalin geçen yılki ana temasının ahşap olduğunu hatırlatan Cin, "Temamızı bu yıl cam olarak belirledik. Pendik, kültürel ve sanatsal faaliyetlere öncülük etmeye devam edecek." dedi.

58'i yerli, 7'si yabancı toplam 63 sanatçının yer aldığı festivalde, alana gelen sanatseverler, ahşap oyuncaktan bakır cezvelere, halı kilimden el işine onlarca farklı geleneksel sanat eserini yakından görme fırsatı buluyor.

Geleneksel sanat meraklıları, halı kilim, bakır dövme, cam füzyon gibi tezgahlarda eserlerin üretim aşamalarına dair bilgi sahibi olabiliyor.

"Cam Vosvos" büyük ilgi gördü

17. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması'nda, Hafize Uncuoğlu'na ait, tamamen camla kaplanmış "Vosvos" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı, büyük ilgi gören eseri için "Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak ilk arabam olan Vosvos'umu kapladım. Farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığım bu eseri 6 ayda tamamladım." dedi.

Bu yıl buluşma kapsamında Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde 31 sanatçının katılımıyla "Kumdan Sanata Cam Sergisi" ve ardından panel düzenlenecek.

Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması 11 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

Ahmet Cin Pendik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title