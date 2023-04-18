Pendik'te 1,5 saat arayla iki kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

PENDİK'te,1,5 saat arayla alacak verecek yüzünden tartıştığı iki kişiyi öldürdüğü belirlenen İnan Ç.(38) yakalandı.

Pendik'te 15 Nisan saat 19.30 sıralarında, 41 yaşındaki Hasan Kaygısız, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis bu olayla ilgili soruşturma başlatırken saat 20.50 sıralarında yine Pendik'te bu kez Salman Durmaz(27) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Birbiri ardına meydana gelen bu iki olay üzerine polis alarma geçti.