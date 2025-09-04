Pendik Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı

Pendik'te yapımı tamamlanan Metin Seçkin Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

"İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında inşa edilen merkezin Kaynarca Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, kentin, sağlığa erişimde başta şehir hastaneleri olmak üzere üniversite ve devlet hastaneleriyle dünyanın başkenti olduğunu belirtti.

Merkezin yapılmasında emeği geçen hayırsever aileye ve diğer kurumlara teşekkür eden Gül, "Şu an 3 binin biraz üzerinde olan hekim başına düşen kişi sayımız, inşallah planlanan Sağlık Bakanı'mızın 100 hedefi var, o olduğunda 2 bin 500'lere kadar düşecek. Bu neyi sağlıyor? Yürüme mesafesinde, hastaneye gitmeden, beklemeden, sizi bilen, tanıyan, birçok tetkikinizi yapabildiğiniz ailenizin bir parçası olan aile hekimine gitmiş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, belediyenin yeni tespit edeceği yerlere yapılacak aile sağlığı merkezleriyle Pendik'in bu hedefe en kolay ve çabuk ulaşacak ilçelerden biri olacağını söyledi.

Randevu sistemiyle ilgili bu dönem yeni bir kontenjan tanındığını aktaran Gül, "Aile hekimlerimiz aracılığıyla randevularınızı alabileceksiniz." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentin dört bir yanını sağlık tesisleriyle donatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kentin, dünyanın sağlık başkenti olduğunu vurgulayan Güner, İstanbul'un sadece bölgenin değil dünyanın her noktasından insana tedavi hizmeti sunduğunu, geçen yıl 500 binden fazla yabancı misafiri tedavi için ağırladığını, ilk 6 ayda 85 milyon muayene, 1 milyon 600 bin ameliyatla dünyaya örnek olduğunu, salgından depreme birçok zamanda sağlıkla ilgili sınavları aşan bir şehir olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de başlattığı "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" ile çok mesafe alındığını anlatan Güner, "Yatak kapasitemizle, kalitemizle, tek kişilik, iki kişilik, mutfağı, televizyonu olan otel konforundaki odalarda sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. En güzel örneklerinden bir tanesi Pendik Marmara Eğitim Araştırma Merkezimiz. Şu anda burada tüm dünyaya ihraç eder şekilde sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Pendik'teki sağlık yatırımları

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun kendilerine bir hedef koyduğunu ve "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı"nı koruyan, geliştiren ve üreten modelle inşa etmeye çalıştıklarını kaydeden Güner, aile sağlığı merkezlerinin bu konuda önemli bir rolü üstlendiğini söyledi.

Güner, aile sağlığı merkezlerinde 3 çeşit kanser ve otizm taramasının yapıldığını, hipertansiyon, diyabet ve psikososyal gelişimle ilgili risklerin değerlendirildiğini, aile hekimliklerinin obezite ve bağımlılıkla ilgili problemlerde kişileri sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirdiğini aktardı.

İstanbul'da hekim başına düşen nüfusun 3 bin 48 olduğunu, Bakan Memişoğlu'nun kendilerine verdiği hedefle bu sayıyı 2 bin 500'lere kadar düşürmek istediklerini dile getiren Güner, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yeni bir uygulama şu anda. Hastaneye gitmemiz gerektiğinde merkezi randevu sistemine gerek duymadan, aile hekimimize özel bir kontenjan ayırmış durumdayız. Pendik Marmara'dan, Pendik Devlet'ten, Lütfi Kırdar'dan sizin randevunuzu sizin adınıza alabilir durumda şu anda. Yakın zamanda 4 tane daha aile sağlığı merkezi açacağız. Çok yakın zamanda 2 tane de sağlıklı hayat merkezini Pendik'e kazandırmış olacağız. Sahil bandındaki Pendik Devlet Hastanesi'nin yenilenmesi için yatırım planına alındı, 500 yataklı Pendik Devlet Hastanesi'ni yapacağız."

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise ilçede 47 aile sağlığı merkezi bulunduğunu, bunlardan 13'ünün son 6 yılda yapıldığını aktararak, sağlık alanında devam eden projelere ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Davut Gül, hayırsever Seçkin ailesine teşekkür plaketi takdim etti.

Protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından yapılan proje sayısını gösteren tabeladaki sayı Vali Gül tarafından 1101'e çıkarıldı.