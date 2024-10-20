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Pendik D-100 Karayolu'nda Kamyonet Devrildi, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Pendik D-100 Karayolu'nda Kamyonet Devrildi, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
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Pendik D-100 Karayolu'nda iş makinası taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu yaşandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen şoför, polis tarafından gözaltına alındı.

PENDİK D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde iş makinası taşıyan kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluşu. Alkollü olduğu tespit edilen ve ehliyeti bulunmayan kamnyonet şoförü ifadesi alınak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, sabah 06.30 sıralarında Pendik Ortamahalle mevkiinde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Alparslan Ç. yönetimindeki 34 KVG 300 plakalı iş makinası taşıyan kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle orta şeritte devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan iş makinası ise yola savruldu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.Kazayı gören sürücülerin ihbari üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede, kamyonet şoförü Alparslan Ç.'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırılırken trafik bir süre sonra normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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