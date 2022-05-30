PENDİK D-100'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 YARALI - Haberler

PENDİK D-100 Karayolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

D-100 Karayolu Keresteciler mevkiinde saat 15.00 sıralarında 34 RSL 67 plakalı otomobil ile 81 BS 002 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada bariyerlere çarpan 34 RSL 67 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafikte yoğunluk oluştu. Otomobillerin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel