Pendik Belediyesi'nden üniversiteye yeni başlayanlara 2 bin TL sosyal destek yardımı

Pendik Belediyesi, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere 2 bin TL sosyal destek yardımı yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Pendik Belediyesi Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması" bu yıl da devam ederek üniversiteli gençlere destek oluyor.

Devlet üniversitesi ve ya özel üniversiteyi kazanmış, ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten yararlanabiliyor.

Öğrenciler, "pendik.bel.tr" sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (okul-bölüm belirten) ve okul kayıt belgesini, "Öğrenci Belgesi Başvuru Formu"na yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımına başvurabiliyor.

Pendik Belediyesi geçen başlattığı "Pendik Belediyesi Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması" ile üniversiteyi ilk kez kazanan tüm Pendikli gençlere, 750 TL destek vermişti.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, öğrencilere yönelik yardıma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk kez bir üniversiteye kayıt yaptıracak sevgili Pendikli gençler, belediyemizin sloganını biliyorsunuz: 'Ne varsa Pendik'te Var.' Bu anlayışla geçtiğimiz yıl bir ilke imza atmıştık. Bir üniversiteye kayıt yaptıracak arkadaşlarımız için 'Pendik Belediyesi Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması'nı başlatmıştık. Yapmaktan, yapabilmekten dolayı çok mutlu olduğumuz bu hizmete bu yıl da devam ediyoruz. Lisans veya ön lisans programlarından her hangi birine ilk kez kayıt yaptıran veya yaptıracak, Pendik'te ikamet eden her öğrencimize yapacağımız destek miktarı bu yıl 2 bin TL. Tabii sizin yapmanız gerekenler de var. Lütfen, pendik.bel.tr'ye girin, 'Yeni Üniversiteli Destek Formu'nu doldurun. Hayırlı olsun."