Pendik Belediye Meclisinde, Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı inşaatı konuşuldu

Pendik Belediye Meclisinde, 2017 de yapımına başlanan Pendik-Kaynarca- Tuzla Metro Hattı'nın inşaat çalışmalarının tamamlanmaması tartışıldı.

Pendik Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Cin yönetiminde belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.

Meclisin gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti Meclis üyesi Semanur Alioğlu Kaşıkçı, Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın inşaat çalışmaları ve Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (İSBİKE) bisikletlerine ilişkin konuştu.

Metro hattının Nisan 2017 de başladığını aktaran Kaşıkçı, geçen yıllara karşın ikinci etap çalışmaları başlamadan hattın bir kaosa dönüştüğünü söyledi.

Kaşıkçı, Pendik-Tuzla Metro Hattı'nın iki etaptan oluştuğunu ifade ederek, 3,6 kilometrelik birinci etabın Pendik Merkez- Kaynarca Fevzi Çakmak Hattı olduğunu, ikinci etabın ise 7,6 kilometrelik Tavşantepe-Tuzla Hattı olduğunu aktardı.

Metro inşaatıyla ilgili 2017'den bugüne gelinen süreci anlatan Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Kişiler değişmiş, firmalar değişmiş ancak Pendiklilerin çilesi değişmemiştir. Bu hattın 2026'da tamamlanacağı söylenmekte ise de tünelin ucu karanlıktır. İkinci etabın ihale edilip edilmediği de meçhuldür ve başlamadan bir kaosa dönüşmüştür. Sonuç olarak 2017'den beri devam eden ucu ve sonu olmayan bir inşaat sürecinden bahsediyoruz. 'Her şey çok güzel olacak.' vaatleriyle başlayan süreç 8 yıldır devam etmekte ve daha bir etap bile bitirilmiş değil. Ayrıca, bu inşaatın sürüncemede bırakılması bölgede ciddi trafik sorunlarına yol açıyor."

Kaşıkçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2023 yılı sonunda İSBİKE sisteminin bakım onarım dönemine gireceği açıklanmasına karşın herhangi bir bakım yapılmadığını belirterek, sonrasında paylaşımlı bisiklet yönetmeliği revizyonu yoluna gidildiğini anlattı.

Bu çalışmanın da 2025'in ilk döneminde hayata geçirileceğinin açıklandığını bildiren Kaşıkçı, bisikletlerin çürümeye terk edildiğini ve yeni sistemin ise hala kurulmadığını kaydetti.

"Sosyal çürümemiz ve hırsızlığın da artması dolayısıyla bisikletler çalınabilir haldeydi"

CHP Grup Sözcüsü Onur Uğurdan, İSBİKE ve metro hattı ile ilgili eleştirilere cevap verdi.

İSBİKE'deki bisikletlerin çoğunun AK Parti döneminde alındığını dile getiren Uğurdan, bunların hantal bisikletler olduğunu öne sürdü.

İleriye dönük olarak elektrikli bisiklet planlaması bulunduğunu aktaran Uğurdan, "Ülkemizin ekonomik anlamdaki zor durumları, gençlerimizin yanlış yollara sapması, buna bağlı olarak sosyal çürümemiz ve hırsızlığın da artması dolayısıyla bu hantal bisikletler çok rahat bir şekilde çalınabilir haldeydi. Dolayısıyla bunları da sistemden kaldırmak durumunda kaldık." İfadelerini kullandı.

Uğurdan, Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı inşaatının 2018'de durdurulduğunu belirterek, 2020 yılında yeniden ihaleye çıkılarak inşaata devam edildiğini söyledi.

Metronun bir an önce bitirilmesi için çalışıldığını anlatan Uğurdan, güzergahın değiştirilmesiyle ilgili iddiaların ise sadece duyumdan ibaret olduğunu savundu.

"Yüklenici firma yaklaşık 9,5 aydır ödeme alamıyor"

Uğurdan'a yanıt veren AK Parti Grup Sözcüsü Yunus Emre Özbek, "Büyükşehir'in parası yoktu, borçlanmak istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizde oy birliğiyle "Borçlanabilirsiniz." dedik. Borçlandılar. Yurt dışından kredi çektiler. Fakat bu çektikleri krediyi metro inşaatlarında harcamadılar. Yüklenici firma yaklaşık 9,5 aydır ödeme alamıyor. İşi bırakmış vaziyette. Ekip ve ekipman yok. Şantiyelerin girişinde bariyerler var." ifadelerini kullandı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise 8 yılın sonunda metro inşaatında gelinen noktayı eleştirerek, şunları söyledi:

"Şu anda Çarşı istasyonunda 3 kişi çalışıyor. Nasıl bitireceksiniz? Gebze-Tuzla etabının ihalesini yapmıyorsunuz. Önce bir güzergah değiştirme modeli seçmeye çalıştınız. Orada tepki olunca vazgeçtiler. Adil Karaismailoğlu'nun Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde bu metro hattının bakanlık tarafından devralınmasıyla ilgili görüştüm. Resmi yazı yazdık Büyükşehir'e. Siz dediniz ki 'Biz yapacağız'. Niye yapmıyorsunuz metroyu? Yapmayacaksanız söyleyin. Tekrar bir girişimde bulunalım. Burasıyla ilgili bildiğim 100 milyon avro borçlandınız. Bu para nerede? Bir durak 6 yıldan beri bitirilmez mi?"

Üniversiteye başlayacak 6 bin öğrenciye 15 bin lira yardım

Belediye başkanı Cin, toplantıda ayrıca belediyenin yürüttüğü faaliyetleri anlattı.

Cin, bu yıl 5'inci kez ilk defa üniversiteye başlayacak 6 bin öğrenciye 15'er bin lira yardımda bulunacaklarını söyledi.

İlçede bulunan tüm okulların temizlik ve bakımlarının yapılmasına ilişkin çalışmalarının bu yıl da sürdüğünü ifade eden Cin, daha önce 20 okulun basket ve voleybol sahalarını yaptıklarını, bu yıl ise 22 okulun sahalarını hazır hale getireceklerini bildirdi.

Cin, Orman Genel Müdürlüğü'nden yaklaşık 80 dönümlük arazinin kendilerine tahsis edildiğini belirterek, ilçede ihtiyaç duyulan hayvan barınağının yapımına en kısa sürede başlayacaklarını kaydetti.