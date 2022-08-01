Pendik Belediye Başkanı Cin'den İBB'nin Pendik'teki projelerine ilişkin açıklama

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Pendik'te bugün tamamlandığı açıklanan altyapı çalışmalarının yüzde 75'inin AK Parti döneminde yapıldığını söyledi.

Cin, yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun, bugün Pendik'te atık su, yağmur suyu ve dere ıslahı projeleri ile ilgili bir açılış programında konuştuğunu anlatarak, bu konuşmasına istinaden bahsettiği projenin 53 kilometrelik bir çalışma olduğunu anlattı.

"İmamoğlu bu projenin aslında yüzde 75'lik kısmının önceki dönem AK Parti döneminde belediye yönetimi tarafından yapıldığını söylemeyi unuttu herhalde" ifadelerini kullanan Cin, "İSKİ, 2016 senesinde bu dere ıslah çalışmalarına zaten başlamıştı. Yüzde 75'i önceki dönem İSKİ yönetimi tarafından, AK Parti'li yönetim tarafından gerçekleştirilmişti, geri kalan kısmını da bugün gerçekleştirmiş oldu." dedi.

Cin, İmamoğlu'nun 8,3 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışması yaptığını söylediğini aktararak, "Büyükşehir Belediyesi, bu üç yıllık süre zarfında 8,3 kilometrelik yağmur suyu kanalı yaptı ama biz bir ilçe belediyesi olarak Pendik Belediyesi olarak şu ana kadar 3 yılda 55 kilometrelik yağmur suyu kanalı yaptık. Eğer biz bu kilometreyle kıyaslarsak 6,5 katı fazla bir yağmur suyu çalışması yapmışız." diye konuştu.

Pendik'te önceden bazı yerlerde kısmen su baskınları yaşandığını ama rögarlardaki yapay zeka ile bu sorunun üstesinden geldiklerine işaret eden Cin, bundan sonra son zamanlarda çok yağış almasına rağmen ilçede sel baskını yaşamadıklarını vurguladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İSKİ'nin Pendik'te sürdürdüğü atık su şebeke hattı, yağmur suyu hattı ve dere ıslahı çalışmalarının tamamlanması nedeniyle düzenlenen törendeki konuşmasında, Pendik'teki su baskını sorunlarını altyapı yatırımlarıyla çözdüklerini anlatarak, "Pendik'te de uzun yıllardır ıskalanmış, ihmal edilmiş alanların düzeniyle ilgili yaptığımız altyapı çalışmalarının bir bölümünü sizlerle bugün buluşturuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.