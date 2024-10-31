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Pendik açıklarında kuru yük gemisinde yangın

Pendik açıklarında kuru yük gemisinde yangın
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Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeki FG SEVIL isimli kuru yük gemisinde makine dairesinde yangın çıktı. Kıyı Emniyeti ekipleri yangını kontrol altına aldı.

PENDİK açıklarında Sedef Adası mevkiinde bulunan FG SEVİL isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan FG SEVİL isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde çıktı. Sedef Adası mevkindeki yangına Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Kıyı Emniyeti, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104m boyundaki kuru yük gemisi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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