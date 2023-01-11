Pencereden düşüp ölen Zerin'in annesi: Kızımın kanı yerde kalmasın, adalet yerini bulsun (3)
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TUTUKLANDIEskişehir'de oturduğu 2'nci kattaki evin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sevgilisi Yılmaz Sazak, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Eskişehir'de oturduğu 2'nci kattaki evin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sevgilisi Yılmaz Sazak, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemede yeniden ifadesi alınan Sazak, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel