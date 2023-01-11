Pencereden düşüp ölen Zerin'in annesi: Kızımın kanı yerde kalmasın, adalet yerini bulsun (2)

GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir'de oturduğu 2'nci kattaki evin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sevgilisi Yılmaz S. gözaltına alındı.? Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Zerin Kılınç'ın 21/06/2022 tarihinde yüksekten düşmesi sonucu şüpheli ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasında bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, şüpheli Y.S. gözaltına alınmıştır. Şüphelinin ifade işlemleri devam etmektedir. Gelişmeler ile ilgili bilgilendirmeye devam edilecektir" denildi.