'Pencerede uyuşturucu madde alışverişine' polis baskını: 3 gözaltı

İSTANBUL - Şişli'de bir evin penceresinde uyuşturucu madde alışverişi yapıldığının belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Emniyet ekipleri, Şişli Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 26 Temmuz'da adres takibe alındı. S.E.A. isimli şahsın, penceredeki bir şahısla uyuşturucu madde alışverişi yaptığı belirlendi. S.E.A. olay yerinde uzaklaştığı sırada yakalandı. Şüphelinin üzerinden 3.40 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda T.P. isimli şahıs ile G.P. isimli kadın yakalandı. Adreste yapılan aramada 3.435 gram bonzai, 12 bin 580 lira, 115 dolar, 20 euro nakit para, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden S.E.A. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, G.P. ve T.P. isimli şahıslar ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.