Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım bölgesinde bir PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde bir PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bir PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.