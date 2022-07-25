Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı - Haberler

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Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 4 güvenlik korucusunun cenazesi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 4 güvenlik korucusunun cenazesi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Bülent Vermez ve Veysi Sebik için Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesinde, Kemal İmece ve Avdi Demir için de Uğuraçan köyünde tören düzenlendi.

Törenlerde, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları tören mangaları tarafından alana getirildi.

Namazın kılınması ve duanın ardından cenaze araçlarına taşınan şehitlerden Vermez ve Sebik, Asri mezarlığında, İmece ve Avdi de köy mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.

Vermez ve Sebik için düzenlenen törende, şehit yakınlarına Türk bayraklarını teslim eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehitlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Türkiye'de en çok şehidin verildiği yerin Hakkari olduğunu belirten Akbıyık, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Hainlerden de şehitlerimizin intikamı en kısa sürede alınacak. Hepsinin kökünü kazıyacağız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Şehitlerimizin aileleri devlete, bizlere emanettir. Hepimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun." diye konuştu.

Defin işleminin ardından vatandaşlar, "kahrolsun PKK" ve "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak terör örgütüne tepki gösterdi.

Törenlere, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Cumhuriyet Hakkari PKK Güncel Haberler

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