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MSB: Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 asker şehit

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 asker şehit

MİLLİ Savunma Bakanlığınca, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehit olduğu açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığınca, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehit olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit uzman çavuş için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 25 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.


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