Pençe-Şimşek Harekatı Şehidi Furkan Günerigök Bingöl'de Defnedildi

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günerigök'ün cenazesi Bingöl'de toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı naaş, protokol üyeleri ve askeri erkan tarafından karşılandı. Cenaze namazının ardından şehit Günerigök'ün naaşı Kamışlı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.