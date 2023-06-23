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Pençe operasyonunda yaralanan asker şehit oldu

Pençe operasyonunda yaralanan asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu 15 Haziran'da yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ???????

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Piyade Güncel Haberler

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