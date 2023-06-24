Pençe operasyonu şehidi Uşak'ta toprağa verildi

Pençe operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde toprağa verildi. Törene, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Pençe operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu 15 Haziran'da yaralanan, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) dün şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın cenazesi, memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde toprağa verildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla dün Uşak'a getirilen Kaya'nın naaşı, Banaz ilçesi Öksüz köyündeki evinin önünde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana götürüldü.

Burada şehit Özcan Kaya'nın özgeçmişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı okundu.

İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından kıldırılan namazın ardından Kaya'nın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Daha sonra şehidin babası Musa Menderes Kaya, taziyeleri kabul etti.

Şehidin annesi Şenay, kardeşi Eylül Kaya, nişanlısı Emine Eker ve yakınları gözyaşı döktü.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.