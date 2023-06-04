Pençe Operasyonu bölgesinde terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 bin 160 adet doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirdi." bilgisi verildi.
Kaynak: AA / Güncel