Pençe Operasyonu Bölgesinde 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun, terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 Pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun, terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.