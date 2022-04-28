Pençe operasyonları ile 1067 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği 'Pençe' serisi operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurdu. 2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen ve son olarak Zap bölgesi ile devam eden Pençe serisi operasyonlarında şu ana kadar 1067 terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'terörle mücadelede yeni bir güvenlik konseptine gidildiğini' açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları peşi sıra düzenlenen operasyonlarla dağıtıldı. 'Pençe serisi' olarak adlandırılan bu operasyonlardan ilki üç sene önce gerçekleştirildi. Hakurk bölgesinde terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon için 27 Mayıs 2019'da düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ateş destek vasıtalarının atışları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların hava harekatıyla yumuşatılan hedef bölgesine hava hücum harekatıyla komandolar indirildi. Belirlenen hedeflerin başarıyla kontrol altına alınmasının ardından harekatın yeni safhasına geçildi. Devam eden operasyonun alanının genişletilmesiyle gerçekleştirilen Pençe-2 operasyonunda terör yuvaları imha edildi. Mehmetçik, Pençe 1 Operasyonu'nda 126, Pençe 2 Operasyonu'nda ise 102 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığının söz konusu operasyonlara yönelik açıklamalarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde olduğu gibi Pençe serisi operasyonlarda da hedeflerin sadece ve sadece teröristler olduğu birçok kez vurgulandı. Operasyonların Irak'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. Bunlarla birlikte tüm faaliyetlerde olduğu gibi bu operasyonlar sırasında sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi. Söz konusu operasyonların bir diğer ortak özelliği ise yüksek seviyede takibi oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki komuta kademesi ile tüm bu operasyonları başından itibaren harekat merkezlerinden takip etti. Operasyonlara katılan birliklerin komutanları ile birçok kez video konferans toplantıları gerçekleştirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel