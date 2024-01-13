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PENÇE-Kilit bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

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PENÇE-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri, Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

PENÇE-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri, Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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