PENÇE-Kilit bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
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PENÇE-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri, Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.
PENÇE-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri, Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel