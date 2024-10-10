Üye Girişi
Haberler

Pençe-Kilit şehidi için Elazığ'da tören

Pençe-Kilit şehidi için Elazığ'da tören
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) cenazesi, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Palu ilçesine gönderildi.

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) cenazesi, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Palu ilçesine gönderildi.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için tören düzenlendi. İmam-ı Azam Camisi'nde düzenlenen törende yakınları, şehidin tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Alan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Palu ilçesi Karasalkım köyündeki aile mezarlığına gönderildi.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, bazı siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, şehidin ailesi, yakınları ve bölge halkı katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Politika Güncel Piyade Elazığ Tören Palu Irak

Köfteci Yusuf, domuz eti skandalında bakanlığı suçladı

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı

İsrail şimdi de Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine saldırdı

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli ve şarkıları neler? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçı kaç kaç bitti? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maç özeti! Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında? 11 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 11 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bilal Çokay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğgeneral Bilal Çokay nerelerde görev yaptı? Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.