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Pençe-Kilit şehidi Elazığ'da toprağa verildi (2)

Pençe-Kilit şehidi Elazığ'da toprağa verildi (2)
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TOPRAĞA VERİLDİIrak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın cenazesi, Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyüne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın cenazesi, Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyüne getirildi. Burada Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, şehidin babası Hasan Alan'a Türk bayrağı ve fotoğrafını teslim ederek, "Rabb'im sabrınızı, dayanma gücünüzü arttırsın, zalimleri kahretsin inşallah. Bunların kökünü getireceğiz" dedi. Şehidin cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanına defnedildi.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Güvenlik Politika Güncel Piyade Elazığ Terör Irak Palu

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