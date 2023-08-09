Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan Piyade Teğmenin Ailesine Acı Haber Ulaştı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın Elazığ'daki baba evine ateş düştü. Şehidin ailesine acı haberi, Vali Ömer Toraman ve 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay verdi. Şehidin cenazesinin, babasının yanına defnedileceği öğrenildi.

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27) Elazığ'daki baba evine ateş düştü.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Ulukent Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin ailesine acı haberi, Vali Ömer Toraman ve 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Altınbaş'ın şehadet haberinin duyulması üzerine yakınları taziyeye geldi. Şehidin cenazesinin, 2012 yılında görevi başındayken şehit olan babası Kadir Altınbaş'ın Ankara'da bulunan naaşının yanına defnedileceği öğrenildi. (DHA)