Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Düşen Piyade Teğmenin Ailesine Acı Haber Verildi

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığlı şehidin ailesine acı haber verilerek evine Türk bayrağı asıldı.

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Şehidin, Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak'ta ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.

Öte yandan şehidin babası polis Kadir Altınbaş'ın görevi başındayken 2012 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehidin de babasının Ankara'da bulunan kabrinin yanına defnedileceği bildirildi. - ELAZIĞ