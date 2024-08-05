Pençe-Kilit Operasyonunda PKK'lı Teröristlere Ait Patlayıcılar Ele Geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara ve tünelde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler şu şekilde; 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 14 adet 12.7 mm keskin nişancı mühimmatı, 16 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 1 adet el dürbünü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 3 adet el telsizi, 1 adet kırık telsiz gövdesi, 1 adet güneş paneli, 1 adet kamera, 1 adet dron gövdesi, 1 adet jeneratör, EYP yapımında kullanılan malzeme, inşaat malzemesi, çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi. Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek" denildi.