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Pençe-Kilit Operasyonunda Bir Asker Şehit Oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan P. Söz. Er Mahmut Üçdağ'ın kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Böylelikle şehit sayısı 4'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan P. Söz. Er Mahmut Üçdağ'ın kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Böylelikle şehit sayısı 4'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Söz. Er Mahmut Üçdağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Operasyon Güncel Haberler

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