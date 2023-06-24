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Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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