Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi
AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Şehit Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın naaşının getirilişi Saygı duruşu ve öz geçmişinin okunması Dua edilmesi Naaşın askeri helikoptere taşınması HAKKARİ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari...
HAKKARİ (AA) - Şehit Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın naaşının getirilişi
Saygı duruşu ve öz geçmişinin okunması
Dua edilmesi
Naaşın askeri helikoptere taşınması HAKKARİ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.