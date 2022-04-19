Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi - Haberler

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Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Şehit Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın naaşının getirilişi Saygı duruşu ve öz geçmişinin okunması Dua edilmesi Naaşın askeri helikoptere taşınması HAKKARİ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari...

HAKKARİ (AA) - Şehit Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın naaşının getirilişi

Saygı duruşu ve öz geçmişinin okunması

Dua edilmesi

Naaşın askeri helikoptere taşınması HAKKARİ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi

Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi

Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi

Pençe Kilit Operasyonu - Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Üsteğmen, Komando, Hakkari, Şehit, Güncel, Haberler

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