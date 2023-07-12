Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Erdem Kavlak'ın Cenazesi Havuz Köyünde Defnedildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın cenazesi, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Havuz köyünde toprağa verildi. Şehidin naaşı, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın cenazesi, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Havuz köyünde toprağa verildi.

Askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, daha sonra toprağa verilmek üzere Havuz köyündeki babaevine götürüldü.

Şehidin naaşı, köy camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Şehit Kavlak'ın cenaze namazını, amcasının oğlu Altınyayla ilçesi merkez camisinde görevli imam Resul Kavlak kıldırdı.

Törende, tabuta sarılan şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, şehit Kavlak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kasa, Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.