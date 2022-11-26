Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşinde 2 asker şehit oldu. Çatışmada 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam ettiği Pençe Kilit Operasyonu'ndan bir acı haber daha geldi.

2 ASKER ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, PKK terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını belirtti.

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