Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Güncel Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşinde 2 asker şehit oldu. Çatışmada 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam ettiği Pençe Kilit Operasyonu'ndan bir acı haber daha geldi.

2 ASKER ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, PKK terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title