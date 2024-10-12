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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Malzemeler Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Malzemeler Ele Geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yaşam ve ilk yardım malzemelerinin ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesinin ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği teröristlere ait çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesini ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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