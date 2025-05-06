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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ağır Darbe

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait bir mağaranın imha edildiğini ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından kullanılan bir mağaranın imha edildiği ve çok sayıda silah ve malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda bir mağara imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

Bölgede ele geçirilen malzeme şu şekilde:

7 bin 500 adet 12.7 mm Doçka makinalı tüfek ve Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı,  6 bin 480 adet 5.45 mm piyade tüfeği mühimmatı,

2 bin 200 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, bin 600 adet 5.56 mm piyade tüfeği mühimmatı, 100 adet 81 mm havan mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet geri tepmesiz top mühimmatı, 20 adet antipersonel mayın, 19 adet piyade tüfeği şarjörü, 5 adet silah üstü/el dürbünü, 2 adet lazermetre, 200 adet fünye, 500 adet elektrolit, 1 adet radyo, 1 adet powerbank, 1 adet kulaklık, çeşitli ebatlarda doküman, çeşitli ebatlarda dürbün çantaları."

Kaynak: ANKA / Güncel
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