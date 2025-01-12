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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mağarası Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında yapılan aramalar sırasında teröristlere ait bir mağara tespit edildiğini ve burada çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiği ve mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit edilirken; mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan mağaraya ait bir video da paylaşıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mağarası Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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