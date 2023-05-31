Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Mehmetçiklerimiz son olarak 73 havan mühimmatı ve AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi." bilgisi verildi.
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel