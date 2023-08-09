Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş'un ailesine şehadet haberi ulaştı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) Denizli'nin Buldan ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehidin ailesine haber, Buldan Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Jandarma Komutanı ve askeri görevliler tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu. Şehidin ağabeyi de Suriye'de uzman çavuş olarak görev yapıyordu. Ayrıca, şehidin adını taşıdığı amcasının da askeri görev sırasında şehit olduğu belirtildi.