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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un şehadet haberi Sivas'a ulaştı

Güncel Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Kale'nin şehadet haberi memleketi Sivas'a ulaştı. Sivas Valiliği tarafından yapılan duyuruda, şehidin Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Kale'nin şehadet haberi memleketi Sivas'a ulaştı.

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Özkan Kale'nin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yıldızeli Sivas Güncel Haberler

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