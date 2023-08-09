Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un şehadet haberi Sivas'a ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Kale'nin şehadet haberi memleketi Sivas'a ulaştı. Sivas Valiliği tarafından yapılan duyuruda, şehidin Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.