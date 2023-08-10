Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen'in ailesine acı haber

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın Ankara'da yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehit Altınbaş'ın babasının yanına defnedileceği belirtildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın Ankara'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün teröristlerin açtığı ateş sonucu 27 yaşındaki Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş şehit oldu. Acı haber şehidin Ankara Bala'daki yakınlarına sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Türk bayraklarıyla donatılan taziye evine gelen mahalle sakinleri acılı aileyi yalnız bırakmadı. İlçe belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında şehit için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Kendisi gibi şehit olan babasının yanına defnedilecek

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın polis olan babası Kadir Altınbaş'ın 2012 yılında görevi başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Altınbaş'ın babasının Ankara'daki mezarının yanına defnedileceği belirtildi. - ANKARA