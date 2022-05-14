Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Güler'in naaşı Erzincan'a getirildi - Haberler

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Güler'in naaşı Erzincan'a getirildi

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in naaşı memleketine uğurlanmak üzere Erzincan'a getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in naaşı memleketine uğurlanmak üzere Erzincan'a getirildi.

Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in naaşını taşıyan uçak, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına indi.

Burada tören mangasınca uçaktan alınan Güler'in naaşı, daha sonra Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve beraberindeki protokolün omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi olan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine uğurlandı.

Törene Makas ve Türkgenci'nin yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan katıldı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

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