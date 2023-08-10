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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerin ailesine şehadet haberi ulaştı

Güncel Haberler

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde yaşayan ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in (29) Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde yaşayan baba Bayram ve anne Fatma Özdemir'e oğullarının şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Özdemir'in bekar olduğunu öğrenildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmış, yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

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