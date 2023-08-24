Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Ali Demir'in Sultanbeyli'deki evine Türk Bayrakları asıldı

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in Sultanbeyli'deki evine Türk bayrakları asıldı.

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in Sultanbeyli'deki evine Türk bayrakları asıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülen Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Ali Demir ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ali Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİTİN EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Acı haberin verilmesi üzerine Ali Demir'in Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde taziye çadırı kurularak dualar okundu. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Ali Demir'in ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. Aslen Ordu'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ali Demir'in 2 yıllık evli olduğu ve eşi Sultan Demir'in de Elazığ'da görevli polis olduğu öğrenildi. Şehit Ali Demir'in yarın Ordu'nun Akkuş ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.