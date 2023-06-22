Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesi memleketinde karşılandı

Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanarak şehit düşen Uzman Çavuş'a gözyaşları arasında karşılama

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesi askeri uçakla Ankara GATA Hastanesinden Gazipaşa Havalimanına getirildi

ANTALYA - Pençe Kilit Operasyonu'nda girdiği çatışmada ağır yaralanarak 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düşen Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesi memleketinde gözyaşları arasında karşılandı.

Alanya'nın Aliefendi Mahallesi'nden Uzman Çavuş Alpay Aras, Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Operasyonu çerçevesinde teröristlerle girdiği çatışma sonucu yaralanmıştı. Ankara GATA'da tedaviye alınan Alpay Çavuş, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesi askeri uçakla Ankara GATA Hastanesinden Gazipaşa Havalimanına getirildi. Şehidin cenazesi anne Selvinaz, babası Hüseyin Aras, kardeşleri ve çok sayıda mesai arkadaşı tarafından askeri törenle karşılandı.

Şehidin yakınları karşılama töreninde gözyaşlarına boğuldu. Aile şehidin mesai arkadaşları tarafından teselli edildi. Aras'ın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip memleketi Aliefendi Merkez Mezarlığı'na kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.