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Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirdi" denildi.

Bölgedeki aramalarda; 1 adet SA-7 güdümlü hava savunma silahı, 2 adet 14.5 mm Doçka makineli tüfek, 2 adet 23 mm Doçka makineli tüfek, 2 Doçka makineli tüfek yedek namlusu, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 22 şarjör, 10 Zagros keskin nişancı tüfeği, 4 şarjör ve 2 çatal ayağı, 4 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 15 el bombası, 1 antitank mayını, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 13 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 7 adet RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı, 1800 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 6 bin 600 hafif silah mühimmatı, 57 adet 60 mm havan mühimmatı, 40 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 90 hassas havan mühimmatı tapası, 4 Yaesu el telsizi, 1 Yaesu araç telsizi, 4 keskin nişancı dürbünü, 3 el dürbünü, 6 ağır makinalı silah sehpası, 2 güneş paneli, 2 drone ve muhteviyatı, 3 mesafe ölçer, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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