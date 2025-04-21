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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mağarada Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mağarada Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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