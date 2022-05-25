Teröristlerin kullandığı mağaradan İsveç yapımı silah çıktı - Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu kapsamında tespit edilen mağaralarda çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; teröristlerin 5 askeri şehit ettiği hain saldırı sonrasında Pençe- Kilit bölgesindeki operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen artarak devam ediyor. Sıkıştırıldıkları mağarada 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren bir grup teröristi etkisiz hale getiren komandolar, bölgede başka mağaraları da tespit etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel