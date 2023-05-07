Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Mehmetçik'in, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girdiği belirtilerek, şöyle denildi: