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Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Mehmetçik'in, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirdi. Ele geçirilenler şöyle; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet USB harici bellek, 4 adet hafıza kartı, 1 adet ses kayıt cihazı."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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